Настя Ивлеева Фото: inst/_agentgirl_ *

“Сегодня ты на коне, а завтра ты на дне”, – описала ситуацию Ивлеева. Она признала, что полностью заслуживает того, что сейчас происходит

Блогер Анастасия Ивлеева опубликовала серию видео, где комментирует ситуацию с “голой” вечеринкой. В последнем 21-минутном ролике она со слезами на глазах принесла извинения пострадавшим от волны хейта артистам, а также попросила у общества второй шанс, сообщает “Фонтанка.ру”.

Ивлеева заявила, что “слетела с катушек, потеряв связь с реальностью”, и назвала произошедшую ситуацию примером для многих. Она отметила, что нужно ценить то, что у тебя есть, и смотреть по сторонам.

“Мне очень жаль всех, кто попал под общую гребенку. Мне искренне жаль и от всего сердца. Меня, наверное, просто растерзают после этого видео, ну и бог с ним”, – добавила блогер.

Ивлеева призналась, что понимает негативное отношение окружающих к ней и вечеринка действительно была неприемлемой. Блогер назвала происходящее “прилюдной казнью” и отметила, что готова к любым исходам.

Ранее сообщалось, что российские звезды массово приносят извинения за участие в “голой” вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Возмущение общественности довело до отмены выступлений артистов и коллективного иска против Ивлеевой на 1 млрд рублей.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда