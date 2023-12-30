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Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию “голой” вечеринки

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Скандальное мероприятие с участием знаменитостей произошло 20 декабря в Москве

Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию "голой" вечеринки

Фото: vk.com/ivlei

Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Настю Ивлееву на 100 тысяч рублей за проведение “голой” вечеринки, пишет Baza.

Телеведущую привлекли по статье КоАП об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

“По мнению суда, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте”, – говорится в сообщении.

Ивлеева провела “голую” вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.

По данным Baza, всего на мероприятие было приглашено около 450 человек. Однако многие знаменитости не пришли – например, Тина Канделаки, Яна Рудковская и Тимати.

новости Алтайский

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