Ивлееву проверяют налоговики после “устроенного шабаша”

Проверка имеет “все шансы завершиться возбуждением уголовного дела”

Фото: соцсети Насти Ивлеевой

Анастасию Ивлееву по материалам полиции проверяет налоговая служба, сообщает в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

“ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России”, – написала Мизулина.

Она подчеркнула, что проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.

“Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках”, – добавила Мизулина.

Напомним, “почти голая” вечеринка, которую организовала Ивлеева, прошла 20 декабря в клубе “Мутабор”. На мероприятии присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие звезды.

Примечательно, что Ивлееву уже проверяли налоговики в мае 2023 года по подозрению в неуплате налогов. Найдут ли на этот раз какие-либо нарушения, в ведомстве расскажут позже.

горняк



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