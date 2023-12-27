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Ивлееву проверяют на неуплату налогов после скандальной вечеринки

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Ивлееву проверяют на неуплату налогов после скандальной вечеринки

Анастасия Ивлеева Фото: vk.com/ivleeva360

В случае если налоговая служба обнаружит нарушения, против Ивлеевой могут возбудить уголовное дело. Предполагается, что ей может грозить пять лет лишения свободы

ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела против Ивлеевой. Так, ей может грозить пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что российский актер, продюсер сериала “Бригада” Александр Иншаков намерен подать коллективный иск на блогера Анастасию Ивлееву. Он хочет взыскать с нее 1 млрд рублей в качестве моральной компенсации за “голую” вечеринку в Mutabor.

Взято отсюда

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