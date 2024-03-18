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Из аэропорта Горно-Алтайска могут запустить международные рейсы

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Из аэропорта Горно-Алтайска могут запустить международные рейсы

Аэропорт Горно-Алтайска Фото: Аэропорт Горно-Алтайск

Аэропорт сотрудничает с девятью авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 11 направлениям. Эксперты выяснят, есть ли смысл расширять географию

Руководство Горно-Алтайского аэропорта заказало исследование целесообразности запуска международных рейсов и установления пункта пропуска через границу России, сообщает “Интерфакс”.

Организация в рамках закупки у единственного поставщика заключила соответствующий контракт, но название компании-подрядчика не раскрывается. Сумма контракта — 500 тысяч рублей.

Отмечается, что международные рейсы из Горно-Алтайска никогда не выполнялись. Сейчас аэропорт сотрудничает с девятью авиакомпаниями, которые обслуживают 11 направлений.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что в Горно-Алтайске построят новый аэропорт с пропускной способностью до 1,2 млн пассажиров, при этом старый снесут. Напомним, что с 2017 года владельцами аэропорта стали АФК “Система” и Сбербанк.

Взято отсюда

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