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Из Алтайского края незаконно пытались вывезти 5 тысяч тюльпанов

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Из Алтайского края незаконно пытались вывезти 5 тысяч тюльпанов

Сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай пресекли незаконный вывоз тюльпанов за границу.

Инцидент произошел 6 марта в Третьяковском районе. В ведомстве уточняют, что установлено отсутствие фитосанитарного сертификата при попытке вывоза 5 тысяч тюльпанов в Республику Казахстан. Это является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции с территории Российской Федерации.

В результате груз вернули отправителям.

Всего с начала года инспекторами Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай на российско-казахстанском участке проконтролировано более 114 375 тонн (зерновая продукция), 35 233 штук (срезы цветов, саженцы) и свыше 29 тыс. м. (пиломатериалы) подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

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Взято отсюда.

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