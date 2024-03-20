Из Алтайского края в Китай экспортированы первые 20 тонн плавленных сыров

Экспорт осуществляет алтайское предприятие

Под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай первые в этом году партии плавленых сыров общим весом 20 429 кг экспортированы из Алтайского края в Китай.

Отметим, что экспорт осуществляет алтайское предприятие, включенное в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая.

Каждая партия товара перед отправкой проходит осмотр инспекторами Управления Россельхознадзора, проводится документарный и лабораторный контроль. По результатам оформляются экспортные ветеринарные сертификаты.

Кроме сыров в Китай из Алтайского края под контролем ведомства поставляется продукция птицеводства, жмых рапсовый кормовой и мороженое.

точная погода день , какая погода ,

Взято отсюда