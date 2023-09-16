Из Алтайского края в Китай незаконно пытались отправить партию гречихи

Гречка Фото: pixabay.com

В Китай пытались вывезти партию гречихи, у которой отсутствовала необходимая документация. А потому груз остановили и не разрешили отправлять за границу

Сотрудники алтайского Россельхознадзора задержали партию гречихи массой 309 тонн, которую планировали отправить в Китай, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Оказалось, что в документации отсутствовала необходимая информация – наименование зерна и год урожая. Однако после этого отправить подготовил новую декларацию, составленную в соответствии с требованиями.

Сейчас ведется разбирательство, решается вопрос об объявлении заявителю предостережения.

Всего за 2023 год Управление выявило нарушения при экспорте свыше 90,8 тысяч тонн зерна и продуктов переработки зерна.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае развернули сомнительный груз с мороженой рыбой и сосисками.