Из Алтайского края ушли метели, но вернулись морозы

После метели и снегопадов в Алтайский край возвращаются морозы. 4 января ветер утихнет, осадки прекратятся и значительно похолодает.

По информации Алтайского ЦГМС, 4 января в Алтайском крае ожидается -11,-16 гр., по северу местами -17,-22 гр. В отдельных районах небольшой снег. Будет дуть небольшой юго-восточный ветер, 2–7 м/с.

Температура ночью составит -17,-22 гр., местами по северу -25,-30 гр., по югу -11,-16 гр.

В Барнауле 4 января прогнозируется ночью днем -17,-19 гр., ночью -25,-27 гр.Преимущественно без осадков.

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