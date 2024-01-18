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Из Барнаула летом планируют запустить рейсы на тайский остров

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Из Барнаула летом планируют запустить рейсы на тайский остров

Фото: unsplash.com

Таиланд считается популярным зимним направлением отдыха, однако полетную программу из краевой столицы туда ставят на лето. Самолеты будут летать с частотой раз в 11 ночей

Туроператор Anex tour планирует запустить прямые рейсы из Барнаула на тайский остров Пхукет. Заявленная полетная программа стартует с 22 апреля и продлится до середины октября, и туры уже доступны к продаже, рассказала “Толку” руководитель турфирмы “Охота” Наталья Белоусова.

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Наиболее благоприятное время для отдыха на Пхукете – период с ноября по апрель, в это время там преобладает сухая и солнечная погода. Поэтому многие алтайские туристы туда предпочитают летать зимой.

Летом же теплая погода там сохраняется, но могут быть дожди и волны на море. Но даже и в это время на направление есть спрос: некоторые путешественники в прошлые годы летали туда в это время.

Остров славится не только морем, но морепродуктами, тропическими фруктами, природными достопримечательностями. И если к этому прилагалась хорошая цена, то многие, кто летал туда отдыхать летом, оставались довольны таким отдыхом, ограничиваясь купанием в бассейнах или выбирая спокойный участок моря“, – рассказала Наталья Белоусова.

Сейчас туры на Пхукет с вылетом из Барнаула продолжительностью 10 ночей стоят от 180–200 тысяч рублей на двоих (в стоимость входит перелет, трансфер, медстраховка, проживание, завтраки). И цены на все месяцы пока примерно одинаковые, но не исключено, что в зависимости от спроса они будут меняться.

Турагенты говорят, что пока сложно прогнозировать, каким будет спрос на это направление летом. К тому же рейсы, которые туроператор заявлял из краевой столицы в Таиланд (только не на Пхукет, а в Паттайю) на осень-2023, не состоялись (предположительно из-за низкого спроса на туры среди жителей региона). И туристов о такой возможной ситуации предупреждают. В случае если рейсы все-таки не состоятся, им предложат альтернативу с вылетом из Новосибирска.

Напомним, Таиланд стал самым популярным направлением у сибиряков, в том числе жителей Алтайского края, на Новый год. Из-за высокого спроса многие отели на праздничные даты уже с осени находились “в стопе”, хотя места на самолетах были.

Взято отсюда.

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