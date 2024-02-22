Из Барнаула на передовую отправили 40 тонн груза ко Дню защитника Отечества

Алтайские единороссы подвели итоги акции «Zа победу. Zа наших. Zа правду», стартовавшую месяц назад. Она приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на поддержку земляков в зоне СВО. В сборе и отправке 40 тонн груза приняли участие местные отделения партии, Комитет семей воинов Отечества, Народный фронт, депутаты и предприниматели Барнаула, волонтерские движения. Следом за фурами в ЛНР отправилась координатор «Женского движения Единой России» в Алтайском крае Кристина Юстус , чтобы передать груз адресатам.

Самая весомая часть праздничной весточки из дома – два автомобиля, которые отправили землякам барнаульские единороссы. Также в составе груза по заявкам бойцов рации, пауэрбанки, спальные мешки, генераторы, квадрокоптеры, маскировочные сети, аккумуляторы, медицинские препараты. Много места в фурах заняли именные посылки, собранные со всего края. С каждой отправкой их становится все больше.

«Люди обязательно кладут в коробки письма и открытки для бойцов. Я буду лично развозить посылки, в которые вложено столько души и тепла. Фронт и тыл едины, мы идем к победе», – уверена Кристина Юстус.

Вместе с однопартийцами и волонтерами в отправке груза принял участие региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько . Грузить мешки и коробки помогал представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Александр Евстигнеев .

«К праздничной акции «Zа победу. Zа наших. Zа правду» присоединился весь Алтайский край. Это уже стало традицией. Ребята будут очень рады посылках от родных и близких, детским рисункам. Наши войска успешно продвигаются, взяли Авдеевку. Мы уверены, что весточка из дома придаст им еще больше силы и уверенности в победе», – говорит Денис Голобородько.

Накануне 23 февраля сразу несколько депутатов-единороссов в Госдуме, АКЗС, Барнаульской городской Думе сами, а также вместе с властями и предпринимателями отправили разные грузы на фронт. Так, алтайский думец Александр Прокопьев отправил санитарные автомобили, цифровые рентген-аппараты, антисептики для прифронтовых госпиталей. Депутат прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы лично передать гуманитарный груз медикам.

Взято отсюда.

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