реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Из Барнаула на передовую отправили 40 тонн груза ко Дню защитника Отечества

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Из Барнаула на передовую отправили 40 тонн груза ко Дню защитника Отечества

Алтайские единороссы подвели итоги акции «Zа победу. Zа наших. Zа правду», стартовавшую месяц назад. Она приурочена ко Дню защитника Отечества и направлена на поддержку земляков в зоне СВО. В сборе и отправке 40 тонн груза приняли участие местные отделения партии, Комитет семей воинов Отечества, Народный фронт, депутаты и предприниматели Барнаула, волонтерские движения. Следом за фурами в ЛНР отправилась координатор «Женского движения Единой России» в Алтайском крае Кристина Юстус , чтобы передать груз адресатам.

Самая весомая часть праздничной весточки из дома – два автомобиля, которые отправили землякам барнаульские единороссы. Также в составе груза по заявкам бойцов рации, пауэрбанки, спальные мешки, генераторы, квадрокоптеры, маскировочные сети, аккумуляторы, медицинские препараты. Много места в фурах заняли именные посылки, собранные со всего края. С каждой отправкой их становится все больше.

«Люди обязательно кладут в коробки письма и открытки для бойцов. Я буду лично развозить посылки, в которые вложено столько души и тепла. Фронт и тыл едины, мы идем к победе», – уверена Кристина Юстус.

Вместе с однопартийцами и волонтерами в отправке груза принял участие региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Денис Голобородько . Грузить мешки и коробки помогал представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Александр Евстигнеев .

«К праздничной акции «Zа победу. Zа наших. Zа правду» присоединился весь Алтайский край. Это уже стало традицией. Ребята будут очень рады посылках от родных и близких, детским рисункам. Наши войска успешно продвигаются, взяли Авдеевку. Мы уверены, что весточка из дома придаст им еще больше силы и уверенности в победе», – говорит Денис Голобородько.

Накануне 23 февраля сразу несколько депутатов-единороссов в Госдуме, АКЗС, Барнаульской городской Думе сами, а также вместе с властями и предпринимателями отправили разные грузы на фронт. Так, алтайский думец Александр Прокопьев отправил санитарные автомобили, цифровые рентген-аппараты, антисептики для прифронтовых госпиталей. Депутат прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы лично передать гуманитарный груз медикам.

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости алтая и алтайского края сегодня ,

горняк22 телеграм
Секретарь Барнаульской епархии и первый проректор БДС приняли участие в обретение мощей преподобного Макария Алтайского (Глухарева) в Орловской епархии

Секретарь Барнаульской епархии и первый проректор БДС приняли участие в обретение мощей преподобного Макария Алтайского (Глухарева) в Орловской епархии

24 февраля 2024 г., митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил…

Узнать больше
До -15: о погоде в Алтайском крае 25 февраля

До -15: о погоде в Алтайском крае 25 февраля

По данным Алтайского ЦГМС , 25 февраля по северу и…

Узнать больше
13-летний подросток спас из горящего дома пожилых односельчан в Алтайском крае

13-летний подросток спас из горящего дома пожилых односельчан в Алтайском крае

Даниил Легкодымов из посёлка имени Калинина Петропавловского района – настоящий…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp