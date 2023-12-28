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Из барнаульского детсада ребенок вернулся с побоями. Организацию проверяет Следственный комитет

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Пострадавшей девочке не исполнилось и двух лет

Из барнаульского детсада ребенок вернулся с побоями. Организацию проверяет Следственный комитет

Жительница Барнаула пожаловалась в социальных сетях — второй день ее ребенок возвращается из детского сада с побоями. Публикация привлекла внимание краевого следкома — в ведомстве начали проверку.

Свое обращение барнаулка опубликовала в телеграм-канале «Инцидент Барнаул». В нем женщина отмечает: раньше никаких проблем не было.

— В течение дня не было сообщения от воспитателя о происшествиях. Последние два дня ребенок приходил с кровоподтеками от удара. Забираю ребенка с пересохшими губами. Дома выпивает по два тетрапака сока за раз и накидывается на еду спустя 40 минут после ужина в саду, — рассказала жительница.

В краевом следкоме рассказали, что следователям еще только предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего:

— В одной из социальных сетей опубликовано сообщение жительницы города Барнаула о том, что в частном детском саду краевого центра ее полуторагодовалой дочери причиняют телесные повреждения. По словам женщины, в детском учреждении ненадлежащим образом организованы питание и условия пребывания детей. По данному сообщению следственными органами зарегистрирована доследственная проверка.

Взято Источник
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