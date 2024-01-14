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Из Белгорода после обстрелов вывезли две тысячи детей: новости СВО за 14 января

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Главное, что случилось за последние сутки

Из Белгорода после обстрелов вывезли две тысячи детей: новости СВО за 14 января

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 января.

Атаки ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками поселок Теткино Курской области. Один человек получил осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Из Белгорода после обстрела вывезли более двух тысяч детей. Их отправили на отдых в другие города России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил губернаторов регионов, которые приняли ребят.

Внешняя политика

В Румынии фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. Они не пускают в Румынию украинские грузовики. В чем причина акции фермеров и как долго она продлится, украинской стороне не сообщили.

По информации издания Politico, в США договорились о новом проекте временного бюджета. Это необходимо, чтобы правительство продолжало работу в условиях, когда его члены не могут договориться из-за расходов на помощь Украине. Издание The Wall Street Journal также выпустило статью с анализом ситуации. Журналисты пишут, что американская помощь объемом в 60 миллиардов долларов «застряла в Конгрессе». Внимание Запада, по мнению издания, тем временем переключается на конфликт Израиля и Палестины, а также на борьбу с хуситами в Йемене.

Взято Источник
15.01.2024

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