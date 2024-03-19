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Из Белгородской области в другие регионы вывезут 9 тыс. детей

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22 марта более тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов и Калугу

Из Белгородской области в другие регионы вывезут 9 тыс. детей

Вячеслав Гладков / Фото: t.me/vvgladkov

Из Белгородской области вывезут в другие регионы России около 9 тыс. детей из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, сообщает ТАСС.

Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. На данный момент, по его словам, уже отселяют большое количество приграничных сел.

“Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района”, – сказал Гладков на заседании президиума генсовета партии “Единая Россия”.

Так, 22 марта около 1,2 тыс. детей поедут в Пензу, Тамбов и Калугу. Также детей планируют отправить в Ставропольский край.

“Система выстроена”, – добавил глава региона.

горняк

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