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Из бюджета Алтайского края на ремонт инженерных систем в поликлинике Больницы скорой медицинской помощи №2 выделено более 27 млн. руб.

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Из бюджета Алтайского края на ремонт инженерных систем в поликлинике Больницы скорой медицинской помощи №2 выделено более 27 млн. руб.

С апреля прошлого года в здании поликлиники Больницы скорой медицинской помощи №2 на ул. Малахова, 51 полным ходом идет капитальный ремонт инженерных систем. За это время были проведены грандиозные работы по демонтажу и установке всего напольного покрытия, инженерных систем полностью, начиная от крана и, заканчивая выпускным колодцем. Эти работы были необходимы, так как зданию уже более 46 лет.

Сегодня работы планомерно идут к завершению. Как и было запланировано, окончание работ планируется на 2 квартал этого года. По окончанию ремонта инженерных систем, сразу приступят ко второму этапу, косметическому ремонту.

На время ремонта прием специалистов ни на день не остановился. Так, например часть терапевтических отделений были перенесены в подразделение на ул. Юрина, 210а, а хирургическое отделение, отделения ультразвуковой и функциональной диагностики находятся в здании роддома.

«Да, ремонт доставляет неудобства как пациентам, так и сотрудникам, но не стоит забывать, в скором времени мы начнем работу в обновленных помещениях, где будет комфортно всем. А мы благодарим всех за терпение и понимание, за доставленные неудобства!», – говорит главный врач больницы Александр Берестенников.

Взято отсюда.

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