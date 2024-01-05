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Из жизни ушел народный мастер камнерезного искусства Алтайского края

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Александру Ковацкому было 69 лет

Из жизни ушел народный мастер камнерезного искусства Алтайского края

1 января 2024 года из жизни ушел известный мастер-камнерез Александр Ковацкий. Его работы неоднократно выставлялись в «Экспоцентре» и Госдуме. Ему было 69 лет, пишет «Алтапресс».

Александр Иванович Ковацкий родился в Таджикистане. Некоторое время он работал распиловщиком, шлифовщиком и полировщиком камня. Ежегодно участвовал в художественных выставках в Душанбе.

В 90-е Александр переехал в Алтайский край, а в 2003 году устроился в Музей камня, затем преподавал в профучилище № 8. Его работы в стиле флорентийской мозаики и миниатюры забирали на выставки во Францию и Германию. Многие из них сейчас находятся в частных коллекциях.

Ковацкий стал первым камнерезом, удостоенным звания «Народный мастер Алтайского края».

Причина смерти не уточняется. Редакция NGS22.RU выражает соболезнования родным и близким Александра.

Взято Источник
05.01.2024

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