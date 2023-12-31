Из Казахстана приехал посланник, который предложил Путину сдаться

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30 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Незадолго до неформальной встречи глав СНГ, состоявшейся во вторник в Санкт-Петербурге, Владимир Путин провел еще одну встречу, которая хоть и осталась для широких масс незамеченной, но была весьма и весьма любопытной.

20 декабря в Москву с частным визитом прибыл первый президент республики Казахстана Нурсултан Назарбаев. Целью приезда стала неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. И если в России это событие практически не освещалось, то вот в самом Казахстане, который как оказалось очень внимательно следит за происходящем в нашей стране, поднялся самый настоящий переполох. Во-первых, о том что Назарбаев едет в Москву, местная пресса осведомлена заранее не была, а во-вторых, поездка президента РК, пусть и бывшего, в Россию, это весьма знаменательное событие. Тут же в СМИ начали появляться самые разнообразные версии, по поводу того, что же привело Назарбаева в российскую столицу.

Многочисленные эксперты, пресса, различные Telegram-каналы, стали выдвигать версии одна невероятнее другой. Те кто тяготеет к Западу, тут же обвинили Назарбаева в том, что он приехал просить помощи у Путина, что бы тот помог ему вернуться к власти. Другие утверждают, что Назарбаев, загнанный в угол Токаевым, хочет попросить Путина, что бы он похлопотал перед Касым-Жомартовичем, что бы тот оставил в покое его активы, которые собрался национализировать. Были еще и те, что уверял, что дед приехал походатайствовать перед Владимиром Владимировичем за находящегося в колонии племянника Кайрата Сатыбалды.

Однако самой популярной и правдоподобной версией, стала версия о том, что Назарбаев прибыл в российскую столицу в качестве посланника от “мирового правительства” и передал Владимиру Путина ультиматум о немедленной капитуляции.

В пользу этой версии говорит ряд неопровержимых фактов. Во-первых, и с этим вряд ли кто-то поспорит, Назарбаев без всяких “но” является самым порядочным, опытным, авторитетным и мудрым политиком из всей правящей верхушки стран постсоветского пространства. Это именно благодаря Назарбаеву, Россия мирно сосуществовала с Казахстаном долгие годы, и выстраивала тесные экономические связи. Все отлично знают, что если кому Путин и доверяет на внешнем политическом контуре, то несомненно именно Назарбаеву. Они регулярно общаются между собой, поддерживая теплые отношения.

Во-вторых, у Назарбаева уже есть успешный опыт посредника в мирных переговорах, достаточно вспомнить как он сумел примирить Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, после того как турки сбили боевой самолет ВВС РФ.

И вот этим опытом Назарбаева, якобы собрались воспользоваться мировые элиты, которые наконец поняли, что войну на Украине они не вывозят, поэтому необходимо срочно прекратить ведение боевых действий, иначе все закончится катастрофой.

Фото: arh-info.ru

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Автор: vizitka01

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