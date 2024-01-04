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Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет

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Депортация грозит 1167 гражданам России, которые не выполняли требования поправок к закону об иммиграции

Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет

Флаг Латвии / Фото: unsplash.com

Из Латвии могут депортировать 1167 граждан России, которые не смогли выполнить требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство для проживания в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство LETA.

Среди людей, которые могут попасть под депортацию, больше половины мужчин. Кроме того, 789 человек старше 60 лет. 

Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии сообщили, что более тысячи россиян могут быть депортированы из-за того, что они вовремя не подали документы для получения вида на жительство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом сказала, что российским ведомствам и регионам уже давно дали поручение подготовиться к размещению, трудоустройству и пенсионному обеспечению мигрантов, пишет RT.

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