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Из мэрии Бийска уволился заместитель главы города

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Из мэрии Бийска уволился заместитель главы города

Дмитрий Глухота покинул администрацию Бийска

Очередные кадровые перемены произошли в администрации Бийска. Так, мэрию покидает один из заместителей главы города.

Об уходе Дмитрия Глухоты, занимавшего должность заместителя главы по организационным вопросам, стало известно в январе. С чем связано увольнение чиновника – не сообщается. Свои планы на дальнейшую работу он также не раскрывает.

Дмитрий Глухота был назначен заместителем главы Бийска летом 2021 года, тогда его должность называлась заместитель главы города по общественно-политическим вопросам. До этого Дмитрий Иванович работал в краевом правительстве консультантом отдела по работе с органами местного самоуправления департамента внутренней политики. После ухода команды прежнего мэра Александра Студеникина Дмитрий Глухота стал замом по организационным вопросам.  

Сейчас на сайте городской администрации из списка замов имя Дмитрия Глухоты исчезло.

По данным “БР”, сейчас в мэрии могут вернуться к прежней структуре, когда те же функции в администрации выполнял управляющий делами.

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Взято отсюда

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