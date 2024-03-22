Из мэрии Бийска увольняется начальник управления муниципальным имуществом

Пока подразделение администрации возглавит Владимир Карпенко

В администрации Бийска грядут новые кадровые перестановки. Так, начальник управления муниципальным имуществом дорабатывает в мэрии последние дни. Евгения Посохова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Пока её обязанности будет исполнять Владимир Карпенко, заместитель начальника управления по земельным вопросам.

Евгения Посохова относилась к команде, которую после своего назначения формировал предыдущий градоначальник Александр Студеникин. Примечательно, что хотя Евгения Посохова пришла в мэрию ещё в 2018 году, только в апреле 2019 года депутаты Думы Бийска согласились утвердить ее в качестве начальника управления, которым все это время – около 10 месяцев – Посохова руководила с приставкой “и.о.”

Дело в том, что должность начальника управления муниципальным имуществом входит в перечень должностей администрации, кандидаты на которые должны заручиться поддержкой депутатского корпуса. Так, по вопросу назначения нового начальника тоже будет объявлено голосование. Кандидатура на должность уже известна – по всей видимости новым руководителем станет Владимир Карпенко, уже без “и.о.”

Напомним, управление муниципальным имуществом владеет, использует и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также распоряжается земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

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Взято отсюда