Из проруби выловят и увезут в реанимацию: кому нельзя нырять на Крещение

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Кардиолог Александра Староверова рассказала, кому строго противопоказано нырять в прорубь на Крещение. Многие люди планируют окунуться в ледяную воду, однако в некоторых случаях это опасно для здоровья и грозит смертельным исходом. Пишет Теперь Внимание!

Резкая перемена температуры при погружении в прорубь может привести к спазму сосудов, в том числе коронарных артерий, снабжающих сердце кровью. Это может спровоцировать инфаркт миокарда.

Поэтому людям с такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь II и III стадий, ишемическая болезнь сердца, недавно перенесенный инфаркт, стеноз коронарных артерий более 50 процентов, нарушения ритма и проводимости сердца и прочие следует воздержаться от ритуала.

Также не рекомендуется окунаться в прорубь людям, не имеющим подготовки и закалки, так как даже для здоровых купание в ледяной воде раз в год опасно. Если вы все же решили нырнуть в прорубь, не ешьте за час до купания, не употребляйте алкоголь, не погружайтесь в прорубь с головой, советует «Вечерняя Москва».

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

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Автор: glavred

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