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Из Рубцовского района отправили автомобиль с грузом в зону СВО

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Из Рубцовского района отправили автомобиль с грузом в зону СВО

5 марта Рубцовский район отправил очередную партию гуманитарного груза в зону СВО.

На этот раз помощь оказывается адресно: сегодня на передовой находится бывший глава одного из сельсоветов района. Больше года назад он сложил свои полномочия и ушел добровольцем, служит в саперном взводе заместителем командира по технической части. Общаясь с ним, коллеги узнали, что военным нужны высокопроходимые автомобили, маскировочные сети, сетка-рабица, скотч в больших количествах.

Фото: Людмила Маковецкая Предприниматели района приобрели УАЗ и необходимый инвентарь, а волонтерские группы, которые есть практически в каждом селе, изготовили маскировочные сети и окопные свечи, собрали продукты.

Фото: Людмила Маковецкая Передать груз земляку и его сослуживцам вызвался председатель районного комитета по культуре Николай Кляйн. Отъезжающих напутствовал глава района Петр Афанасьев, затем священник освятил автомобиль и благословил его экипаж. Через несколько дней в условленном месте должна состояться встреча военных и представителей Рубцовского района.

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Взято отсюда.

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