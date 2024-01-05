От вас не потребуется много миллионов, если вы готовы работать своими руками

Самое опасное в новогодних каникулах — это большое количество свободного времени, ведь в этой пустоте могут родиться безумные идеи. О быстром ремонте, например. Ну надоел вам этот платяной шкаф в комнате, да и на плитку на кухне без слез не взглянешь. Такие мысли лучше гнать прочь, ведь ремонт после этого нельзя будет закончить, только остановить. Но если вы уже не устояли, то вот вам обзор дельных блогов о ремонте: их авторы живут улучшениями не один год, делятся лайфхаками и получают удовольствие.

Катя и Юра из Ангарска

Глядя на квартиру Кати и Юры Дорохиных, подумаешь, что живут они как минимум в столице. На самом деле нет. Блог пара ведет из небольшого Ангарска. Просто посмотрите на это «до / после».

Причем в их проектах нет готовых решений от дизайнеров или «ИКЕИ». Кухню, например, спроектировали и сделали своими руками.

— Признаюсь, сделать кухню самостоятельно предложил Юра, я самую малость посомневалась, а потом прикинула, что других вариантов-то точно нет, — делилась с подписчиками Екатерина. — Поскольку делать кухню на заказ вышло бы раза в три дороже, а таких денег у нас нет, поэтому — была не была, и понеслось — мои идеи, эскизы, замеры; Юрины золотые руки в реализации задумок!

В новую квартиру семья переехала в феврале 2022 года. Делиться процессом ремонта начали еще в запрещенной ныне соцсети, а потом перебрались на платформу «ВКонтакте». Подписчикам честно рассказывают и о расценках, и об ошибках. В общем, вдохновляйтесь и беритесь за дело.

Женя из Абхазии

Не бояться сложных проектов учит подписчиков Евгения Фролова — родом она из Нижегородской области, а сейчас живет в небольшой деревне возле Гагры в Абхазии.

Ее проекты с ремонтами превращаются в сериалы. Один посвящен восстановлению сгоревшего в войну дома, другой — уличной кухне и туалету, третий — о том, как маленькая комната в сочинском общежитии превратилась в «Штаб авантюристов».

И хотя себя Женя называет самым ленивым блогером, когда глядишь на результаты, в это не верится.

Ремонт за копейки

Не готовы ввязываться в масштабный ремонт, а хотите точечных изменений? Тогда загляните на страничку «Ремонт за копейки». Ее автор Александра Захохина расскажет, какой краской перекрасить надоевшую плитку на кухне.

Как создать кирпичную стену там, где ее нет.

Ну и видео о плюсах и минусах теплого пола тоже стоит посмотреть, особенно если ваша управляющая компания морозит вас зимой.

Светлана из Ростова-на-Дону

Светлана Бромберг называет себя интерьерным комбинатором и в своем блоге рассказывает о бюджетном ремонте и про красивый быт в любых условиях.

— 12 лет назад мне не хватило денег на обустройство собственной квартиры, и я взяла в руки инструменты. Стала разбираться в материалах, колористике, переделывать мебель, — рассказывала Светлана подписчикам. — Обновляла винтаж, создавала мебель с нуля, красила то, что, казалось, нельзя красить вовсе. Косячила, исправляла, но в итоге добивалась желаемого результата! После я обновляла квартиры друзей, родственников, и ко мне по сарафанному радио стали обращаться заказчики.

Некоторые идеи кажутся чересчур смелыми, но Светлана показывает: даже если не получится, совсем не поздно перекрасить.

Основной блог Светлана сейчас ведет в запрещенной соцсети, но найти вдохновение и лайфхаки можно и во «ВКонтакте».

Маша из Краснодара

Загрустили и решили, что у вас-то точно такие проекты не получатся? Ведь навыков нет, а руки растут не из того места? Тогда посмотрите на Машу Приходько из Краснодара. Она перекрашивать ванную решила на девятом месяце беременности. Получилось у нее — сможете и вы.

Вместе с мужем Мария занимается обустройством дома. Часть интерьерных решений они находят на маркетплейсах, часть — делают сами.

Еще не передумали делать ремонт? Вот вам еще немного вдохновения — проект «Выше плинтуса». Там рассказываем и показываем, как челябинцы преображают до неузнаваемости свои квартиры. Вас ждет цена вопроса, самые острые проблемы, фото до и после.

Взято Источник

05.01.2024