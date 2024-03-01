Из «Светофора» изъяли больше тонны опасных продуктов: вот что нужно обходить стороной

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01 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Роспотребнадзор рассказал о неприятной ситуации, которая произошла в «Светофоре». В этот магазин низких цен любят заходить многие россияне. Пишет Теперь Внимание!

Во время очередной проверки было выявлено больше 50 нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм, что ставит под угрозу здоровье покупателей. В торговых точках были обнаружены товары с истекшими сроками годности, нарушения фасовки, маркировки и хранения на полках.

В фарше из мяса птицы от компании «Южно-Уральская птица» оказалась сальмонелла. Творог торговой марки «РусМолоко», поставляемый в «Светофор», содержит растительные жиры. Это касается и сметаны «Пятигорская», а также сливочного масла «Благорусское», которое производит «РусМолоко».

Стандартам качества не соответствовал сыр, сгущенка, макароны, картофель, крабовые палочки и изюм.

Контрольная закупка была проведена в Удмуртии. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора изъяли 1350 кг продуктов.

Источник: сайт управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Фото: Global Look Press

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Автор: glavred

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