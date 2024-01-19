Как минимум один дом по адресу снесут, хотя аварийным не признали

Несколько дней в Барнауле не стихает шум насчет дома на улице Партизанской, 70Б. И не только из-за стройки рядом. 15 января там неожиданно ввели режим локального ЧС. В мэрии отчитались, что здание треснуло и находиться в нем опасно. Хотя аварийным здание так и не признали. Людей эвакуировали и предложили переселиться в пункт временного размещения — в школу. Но они отказались, оставшись фактически на улице. Корреспондент NGS22.RU побывала на месте и узнала, что жильцы говорят о застройке рядом и почему их не устраивает компенсация.

На мороз одним днем

На участке на улице Партизанской, 76 уже семь лет строят ЖК «Жемчужина». По данным на сайте «Циан», это будет комплекс комфорт-класса. На первых этажах — кафе, офисы и магазины. Квартиры — от однушек до пятикомнатных. Застройщик привлекает покупателей удачным расположением прямо в центре города.

Однако на «Циане» предупреждают о ненадежности фирмы «ПР-Холдинг». Объект должны были сдать еще летом 2023-го. Теперь сроки перенесли на второй квартал 2024-го. На сайте m2.ru говорится, что все квартиры уже проданы.

Еще до сдачи «жемчужный долгострой» прославился на весь город. Жильцы соседнего дома на Партизанской, 70Б говорят, что работы то останавливались, то возобновлялись. Тогда и пошли первые трещины на их двухэтажке.

Ситуация ухудшилась около полутора лет назад, когда в двух шагах от здания вырыли котлован. Тамара Кочанова, старшая по дому на Партизанской, 70В, рассказывает, что 16 жалоб на застройщика в мэрии города просто проигнорировали. Копии и другие документы NGS22.RU на момент публикации не предоставили.

Только 15 января этого года городские власти ввели в доме режим локального ЧС. Власти требовали, чтобы люди немедленно покинули свои квартиры. Однако дом аварийным не признали.

Пункт временного размещения открыли в школе № 1, но, как писала «Комсомолка», туда никто не поехал. Жильцы разошлись по родственникам и друзьям, некоторые — в гостиницу. Двадцать койко-мест в школе до сих пор пустуют. Только квартир в доме 12, в некоторых живут семьи с детьми, так что этого могло и не хватить.

ЖК возводит монтажная компания «ПР-холдинг». Она работает с 2007 года и специализируется на офисных зданиях и жилых многоэтажках, говорится на официальном сайте. Среди проектов, например, ЖК «Покровский» на улице Короленко, 122 и офисный центр на Пушкина, 60. Директор — Антон Огарков.

Подрядчиком «Жемчужины» выступает фирма «Метеогарант». Информации о ней в открытых источниках почти нет. По данным Rusprofile, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Евгений Куликов.

Представитель «Метеогаранта» Евгений Ставицкий заверил «Амик», что трещины на многострадальном доме появились еще давно.

— Стройка не повлияла на состояние дома. Суд ранее уже отправлял независимого эксперта сюда на обследование, и он сделал заключение, что к стройке эти разрушения не имеют никакого отношения, потому что здание ветхое, 1957 года постройки. Судя по состоянию дома, жители должны были озаботиться этими проблемами и отправлять жалобы в администрацию.

Однако Тамара Кочанова, которая была домкомом всех трех домов на Партизанской (70А, 70Б, 70В) с 90-х годов, утверждает, что до того, как на их территорию пришел «Метеогарант», всё было нормально.

Ставицкий подтвердил, что в одной из квартир отслоилась перегородка и просел пол, но не связал это со стройкой. Он заявил, что «готов принять дополнительные меры», чтобы стройка оставалась безопасной.

Помыться и покормить кошек

Вскоре после эвакуации, 16 января, прошло экстренное совещание: чиновники и эксперты по строительству устроили его прямо на улице.

Председатель комитета ЖКХ Андрей Никулин заявил, что чиновники срочно закажут проверку дома и прилегающих территорий. Только после нее будет ясно — аварийный он или нет, говорится на сайте мэрии.

На следующий день, 17 января, там появилось расписание, по которому жильцы дома на Партизанской, 70Б могут забрать свои вещи. Людям выделили на это два часа утром и два вечером, до 21 января.

С 15 января возле дома дежурят спасатели и представитель мэрии Барнаула. Вечером 17 января жильцы организовали народный сход.

Когда я подъехала, тут же появился чиновник и сказал, что пройти никуда нельзя — здание (не аварийное) может рухнуть в любой момент. Об этом предупредили и сотрудники МЧС.

Жительница дома Елена Середа, женщина лет сорока в бирюзовой куртке, ведет меня по гололеду на экскурсию во двор. Главный экспонат — котлован на углу здания. Дыра зияет как бездна. «Вот, полюбуйтесь», — предлагает Елена. Пять минут назад она уговаривала спасателей пустить меня в ее квартиру. Но не положено.

Саму Елену тоже, кажется, пускают в родной дом с объяснениями, что она здесь действительно прописана. Живет теперь в гостинице неподалеку, она стоит две с половиной тысячи за сутки. Денег хватило на два дня, а что дальше делать — не понятно.

Елена приходит в квартиру дважды в день — помыться и покормить кошек.

— Пускают на час и выгоняют уже. А я женщина, мне надо принять душ, привести себя в порядок. Кошки у меня больные. Одна слепая, другая — хромая. Куда их?

«Просто какой-то цирк»

Тамара Кочанова называет происходящее «просто каким-то цирком». Она рассказывает, что за последний год к жильцам домов на Партизанской каждый месяц приходили из мэрии и уговаривали продать квартиры.

— Уже сейчас составляют акты на наши дома, чтобы признать их аварийными. Мы и в прокуратуру обращались, на всё есть ответы. Писали, что у него [застройщика] на всё есть разрешение.

Жильцы считают, что землю под их домами хотят отдать застройщику, а им выплатить копейки, которых не хватит на нормальные квартиры в краевой столице.

Кочанова боится, что такими темпами власти доберутся и до нее. Она только радуется, что ей есть куда идти — в Барнауле живет дочь. Но оставлять свой угол Тамара Ильинична не хочет. Она рассказывает, что дом 70Б простоит еще долго — там уже проводили капремонт.

— Была там трещина. Мы все ходили-ходили-ходили — бесполезно. Я там у них пропадала, в администрации [района]. Потом сами жильцы настояли, чтоб был капремонт. Сделали крышу и стяжку. Сейчас трещин нет. И у нас тут [70В] — тоже. Проблемы текущие, мы их сами решаем. И цоколь сделали, и крышу, всё.

В конце 90-х Тамара Ильинична приватизировала землю под домами. Вспоминает, что «было очень трудно, но удалось». По словам Кочановой, прецеденты с выселением уже были, но, поскольку стройка останавливалась, людей не выгоняли.

Пенсионерка принимает меня в своей квартире. Тут тепло и приличный ремонт. Туда-сюда бегает черный кот Адик и то и дело ластится ко мне.

Тамара Ильинична говорит, что в мэрии ей предложили 50 тысяч за квадрат (ее квартира — 48 квадратов), а позже — 90 тысяч. Что можно купить в черте города на эту сумму, женщина не знает.

— Я здесь хочу остаться. Мы пенсионеры. Тут и поликлиника, и всё. Мы тут всю жизнь прожили, в центре города. Я здесь с 1995 года. Мы старые, но грамотные. Я администрации говорю: «Вы нас должны защищать, а вы — против нас». Но им не надо. А потом вот 15-го нарисовались все: и администрация, и полиция, и МЧС.

Кочанова предполагает, что такое внимание ведомств дом получил еще и из-за того, что выселить людей «просто так» не получается. Поскольку все они находятся на самоуправлении, а от услуг УК давно отказались. Тамара Ильинична считает, что не зря. На глазах у нее проступают слезы.

Когда всё это закончится

Пока краевой следком проводит проверку и выясняет, из-за чего пошли трещины, стройка продолжается.

В декабре прошлого года замдиректора компании «ПР-Холдинг» Евгений Клейнатовский рассказал «Толку», что новый ЖК готов на 80%. Его планируют сдать в первом квартале этого года. Комплекс будет 16-этажным с подземным паркингом. Напомним, на m2.ru и «Циан» говорится, что работы закончат лишь во втором квартале этого года.

Взято Источник

19.01.2024