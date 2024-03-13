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Из-за них пробки и формируются: лор рассказала, почему вредно чистить уши ватными палочками

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Уши можно обрабатывать только снаружи

12 марта 2024, 17:00210Написать комментарий

Из-за них пробки и формируются: лор рассказала, почему вредно чистить уши ватными палочками

Ватные палочки найдутся в каждом доме. Многие используют их, чтобы чистить уши, но, как утверждают лоры, этого делать нельзя — палочки предназначены вовсе не для ушей. Зачем же тогда их выпускают производители? За ответом наши коллеги из 59.RU отправились к оториноларингологу Елене Мусихиной в пермскую клинику «Альфа-Центр Здоровья».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

А на каком расстоянии, кстати, находится барабанная перепонка?

— Это индивидуально. И наружный слуховой проход у каждого индивидуален. Это зависит от телосложения, от того, высокий человек или низкий, полный или худенький. Ну и, соответственно, наружный слуховой проход у всех разный. У кого-то маленький, от двух сантиметров, у кого-то больше, у детей меньше. Каждый раз говоришь пациентам, что нельзя ковырять в ухе, мне отвечают: «Нет-нет, мы не пользуемся», а ушко смотришь — видно, что пользуются.

А грязь ватной палочкой можно занести?

— Стерильных палочек нет. Наверное, вы не встречали, чтобы каждая палочка была в отдельной упаковке. На палочках тоже есть микробы. Если мы убираем серу, ее у нас уже нет, а мы снова залезли палочкой и посеяли микробы, которые на ней были. Соответственно, в ушах при таких процедурах развиваются наружные отиты. Это грибковое поражение — отомикоз. Темно, тепло, влажно — для гриба самое то. Нормальной флоры нет, нормальной защиты нет, поэтому грибы растут очень активно. Начинаются проблемы.

Микозы — грибковые инфекции, вызванные микроскопическими патогенными и условно патогенными грибами, которые паразитируют на коже и ее придатках, слизистых оболочках человека и животных.

Какие еще могут быть проблемы из-за палочек?

— Фурункулы наружных слуховых проходов. Это тоже из-за того, что нет защиты. То есть наш организм так устроен, что везде есть своя защита.

Ранее лор рассказала, почему нельзя ковырять в носу, и давала рекомендации, как правильно высмаркиваться.

Взято Источник
13.03.2024

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