реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Из-за переполнения и разлива дренажного канала в Бийске пострадали подвалы, погреба и дома

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Из-за переполнения и разлива дренажного канала в Бийске пострадали подвалы, погреба и дома

Дренажный канал «Голубой Дунай» переполнен талыми водами, которые стали подтапливать окружающие его улицы.

Автобусный маршрут № 77 пришлось временно отменить – машины просто не могли преодолеть глубокие лужи. На улице Угольной затопило подъезды, в погребах частных домов – вода. Спасатели получили сигнал о подтоплении домовладений по улице Воронежской. Все они – в низине, куда вода пришла из переполненного канала. Из мешков с песком соорудили временную дамбу. Это помогло не допустить разлива воды на улице Угольной. Сейчас коммунальные службы продолжают откачивать воду. В мэрии определили еще одно место отсыпки русла «Голубого Дуная» – со стороны улицы Трофимова. За ситуацией следят специалисты городского Управления ГО и ЧС. Они перешли на режим круглосуточного дежурства.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости алтая сегодня видео ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре…

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка с беспилотника

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Украинские войска в 21.15 мск…

При обстреле в Грайвороне погибла сотрудница социального учреждения

Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото В Грайвороне Белгородской области…

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото Украинские войска в 22.25…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp