Из-за проблем с авиаперелётом мальчика с тяжёлой травмой не смогли отправить из Барнаула в Москву

Десятилетний Тимофей из Михайловского района сегодня должен был улететь в столицу на лечение.

Но остался в Барнауле – возникла заминка с авиаперелётом. Ранее историей ребёнка занялись в краевом правительстве. Ещё несколько месяцев назад десятилетний Тимофей Корнаушенко ничем не отличался от сверстников – гулял с друзьями во дворе и любил кататься на велосипеде. Такая поездка закончилась больничной койкой. Мальчик упал с велосипеда, в результате – сотрясение мозга и внутричерепная гематома. Из Михайловского района Тимофея доставили в Барнаул. В детской городской больнице №7 стабилизировали состояние, но теперь нужна узкоспециализированная помощь. Мама Тимофея обращалась в клиники, но из-за тяжёлого состояния здоровья ребёнка ей отказывали. На помощь пришли земляки, из Михайловского района полетели заявления в различные инстанции. Писали даже президенту Владимиру Путину. В конце декабря внештатные специалисты Минздрава провели консилиум по вопросам дальнейшего лечения, теперь пациента курируют столичные врачи из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В этом центре мальчика ждали сегодня, 10 января. Однако вылететь он не смог. Накануне его маме сообщили, что ей придётся за свой счёт оплачивать перелёт. Изначально она рассчитывала на Российский детский фонд, но нужной суммы там найти не смогли. Она согласилась купить билеты на средства, собранные на реабилитацию Тимофея. Однако и тут возникли проблемы. Нужно было забронировать шесть рядом располагающихся мест для транспортировки. Оказалось, что это не так просто. Такие поездки нужно согласовывать с перевозчиком минимум за три дня до вылета. В Михайловском районе недоумевают: почему этого не сделали. Сегодня довольно кратко ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Попов. Он объяснил, что проведена медицинская консультация с федеральным центром и согласована госпитализация на 15 января. Мама Тимофея Олеся опасается, что такое промедление может негативно сказаться на состоянии сына. Ему, кстати, стало лучше после того, как московские врачи скорректировали терапию. Почти прошли судороги, мальчика больше не вводят в состояние медикаментозного сна – теперь обходятся более лёгкими препаратами. Так что, на московских врачей возлагают большие надежды.

Екатерина Киссер (Михайловский район)

Взято отсюда.

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