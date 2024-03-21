Из-за разлива “Голубого Дуная” в Бийске пострадали дома, подвалы, погреба

Остановить течение талых вод удалось к вечеру 20 марта, когда к тоннелю на ул. Угольной прибыла техника

“Дунай нынче идет по ул. Угольной” – сообщают бийчане. Оттуда – к Переезду, и далее к Ковалевскому озеру. Кстати, местные жители уже предполагают, что уровень озера в этом году может оказаться максимально высоким. Самая плачевная ситуация у частных домов, которые находятся в низине.

– У меня полный погреб, вода пошла под дом. Не предполагаю, кто нам возместит ущерб? – появились первые сообщения в чате “Спасём Ковалёвку”. – Затопило дом на ул. Угольная 74/12, в подъезде – вода. Люди попасть не могут в квартиры. В подполье вода течет ручьем. Когда вода здесь полностью заполнит пространство, она пойдет в озеро. Первый этаж двухэтажки уже затоплен, люди пришли с работы и ушли, не смогли попасть. – Машины на дороге из-за воды глохнут!

“Голубой Дунай”. Вода. Весна. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Настоящий водопад пошел в доме на ул. Воронежская, 8. Квартиру у людей затопило так, что поплыл ковер, скрылась под водой часть мебели. Грязная талая вода при этом поступает сюда с большой скоростью.

“Голубой Дунай”. Вода. Весна. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Люди спасали свое имущество и себя сами, некоторые передвигались по дорогам, обмотав ноги мешками. Дома возле озера Ковалевское также затопило: подпол, бани, погреба.

Ближе к 17.00 часам 20 марта подоспела помощь: началась отсыпка туннеля. Первую машину песка начали отсыпать лопатами.

“Голубой Дунай”. Вода. Весна. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Бийчане переживают – если бы все это было сделано раньше, то можно было избежать “потопа”, который уже принес в дома большой ущерб.

Как сообщили “БР” в администрации Бийска, вчера на дамбе работали две большегрузных машины, трактор «Бийскавтодор». Участвовали специалисты Бийской службы спасения, управления ГОЧС и ПБ г. Бийска.

– Прошедшую воду на ул. Угольная откачивала десятикубовая спецмашина. Сегодня работы по ул. Угольная (откачка) должны продолжиться, – заверили в мэрии.

“Голубой Дунай”. Вода. Весна. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Также в администрации Бийска определили еще одно место отсыпки русла «Голубого Дуная» – со стороны ул. Трофимова.

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Взято отсюда