Рассказываем, где не проехать

Сегодня, 11 января краевую столицу сковали пробки в девять баллов. Так коллапс оценивает 2ГИС. Даже для утреннего Барнаула это рекорд. Обычно в городе заторы в восемь баллов.

На этот раз причиной транспортной катастрофы стал ночной ураган: дожди сменялись снегопадом и наоборот. Ветер усилился до 33, а то и 35 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица. Сегодня ожидается мороз до -11 градусов.

Недавно специалисты краевого гидрометцентра рассказывали NGS22.RU, что случилось с погодой на этот раз и когда шторм закончится. Все ответы — в материале по ссылке.

Пока горожане жалуются на заторы почти на всех барнаульских улицах: от проспектов Комсомольского и Строителей до шоссе Ленточный бор.

— Пробки в 9 баллов станут новогодней традицией? — спрашивает в 2ГИС жительница Барнаула Татьяна Кузнецова. Она застряла на Павловском тракте.

Аналогичная ситуация на улице Власихинской, Змеиногорском тракте и улице Балтийской. То же самое касается улицы Малахова. Автомобилисты делятся гневными сообщениями в сервисе.

Ветер сломал несколько светофоров. В том числе, на улице Малахова. Не выдержали и те, что на улицах Германа Титова и Юрина, — говорится на сайте мэрии.

Кроме того, из-за гололеда на многих улицах аварии. Например, на проспекте Строителей и улице Воровского. На улицах Попова и Юрина тоже не обошлось без ДТП.

— Очень быстро едем, — саркастично пишет барнаулец. Он встал на улице Антона Петрова.

По улицам Матросова и Северо-Западной проехать тоже непросто. На улице Матросова, 5 тоже сломан светофор.

Вечером накануне, 10 января, краевая столица вновь стояла в пробках, когда погода ухудшилась. Кроме того, в регионе из-за непогоды перекрыли ряд важных трасс. Актуальный список — здесь. Недавно NGS22.RU публиковал советы от МЧС о том, как спастись во время бури.

Взято Источник

11.01.2024