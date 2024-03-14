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Избили и сбросили под лед: в Бийске нашли возможных убийц пропавшего парня

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По подозрению в циничном и хладнокровном убийстве проходят два жителя Бийска. Одному 20 лет, другому 21 год. Конфликт между ними и погибшим начался в баре

Тело пропавшего 6 марта 18-летнего жителя Бийска обнаружили в полынье реки Бия недалеко от дамбы. Его смерть носит криминальный характер — это было убийство. Правоохранители уже задержали предполагаемых преступников.

Следователи и полиция установили причастных к исчезновению молодого человека. Ими оказались двое местных жителей 21 и 20 лет, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Один из них в свои годы неоднократно судим.

Как удалось установить, подозреваемые познакомились с парнем одном из баров ночью 7 марта. Между ними возник конфликт, который продолжился за пределами заведения. Злоумышленники пошли за молодым человеком и на одной из улиц начали его избивать.

Взято отсюда

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