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Избирательная система Алтайского края готова к выборам президента в 2024 году

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Избирательная система Алтайского края готова к выборам президента в 2024 году

Основные вопросы избирательной кампании ранее обсудили в Общественной палате Алтайского края

Избирательная система Алтайского края готова к выборам президента РФ в 2024 году, сообщает администрация Бийска. 

Основные вопросы предстоящей избирательной кампании обсудили в Общественной палате Алтайского края.

Так, одной из главных задач избирательной кампании будет обеспечение информационной безопасности, противодействие фейкам и прочим провокациям.

В системе избирательных комиссий края будут работать 1684 постоянных участковых избирательных комиссий и около двух десятков временных.

Кроме того, Алтайский край вошел в число 29 регионов России, где будет проходить дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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