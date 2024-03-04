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Избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента России направлены в территориальные избирательные комиссии

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Избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента России направлены в территориальные избирательные комиссии

2 и 3 марта 2024 года состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации от АО «Алтайский полиграфический комбинат» Избирательной комиссии Алтайского края.

При передаче присутствовали члены Избирательной комиссии Алтайского края с правом решающего голоса, руководители полиграфической организации, доверенное лицо одного из кандидатов на должность Президента Российской Федерации, представители средств массовой информации.

Далее избирательные бюллетени были переданы Крайизбиркомом сотрудникам филиала ФГУП ГЦСС – Управления специальной связи по Алтайскому краю для доставки в территориальные избирательные комиссии.

Напомним, всего для голосования на выборах Президента Российской Федерации было изготовлено 1 767 000 бюллетеней, из которых 585 800 штук изготовлено для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

На всех бюллетенях типографским способом нанесена защитная сетка краской зеленого цвета. На обычном бюллетене она расположена на лицевой стороне, а на бюллетене для голосования с помощью КОИБ – на оборотной. Дополнительным способом защиты являются специальные знаки (марки), которые будут наклеены на избирательные бюллетени. Также на всех бюллетенях будут проставлены подписи двух членов участковой избирательной комиссии и печать соответствующей УИК.

Взято отсюда.

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