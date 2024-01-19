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Избирком назвал количество избирателей в Алтайском крае

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Избирком назвал количество избирателей в Алтайском крае

Крайизбирком подсчитал численность избирателей в Алтайском крае.

На 1 января 2024 года она составила 1 756 560 человек. Среди них 529 796 жителей Барнаула.

По количеству избирателей вновь лидирует Индустриальный район, на его территории которого зарегистрировано 191 843 человек. За последние полгода их стало больше на 1 005 жителей. В Бийске зарегистрировано 155 726 избирателей, в Рубцовск – 93 298, Новоалтайске – 59 425.

Среди районов Алтайского края самым многочисленным назвали Первомайский, где проживает 43 150 избирателей человек, с июля месяца их количество увеличилось на 511 человек. В Каменском районе численность составила 36 163 избирателей, в Тальменском – 32 796, в Павловском – 32 482.

Справка

Сведения о численности избирателей и участников референдума уточняются два раза в год: по состоянию на 1 января и на 1 июля.

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Взято отсюда.

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