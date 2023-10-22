Избитую девочку из Омского детского дома переведут в другое учреждение

Девочку, которую заставили мыть унитаз руками в омском детдоме, переведут в другое учреждение.Об этом «Подъёму» сообщила детский омбудсмен Омской области Елизавета Степкина. По её словам, завтра в Большие Уки, где произошел инцидент, выедет проверяющая комиссия.

«Создана рабочая группа по проверке учреждения, выезд специалистов и экспертов будет осуществлен завтра. В последнее время таких случаев в данном учреждении и других данного типа в Омской области не было.



Выводы будут после проверки. Девочка пострадавшая будет переведена в другое учреждение, подведомственное министерству образования Омской области».



Несмотря на заверения властей, что подобных случаев в регионе зафиксировано не было, один из бывших воспитанников Большеуковского дома детства рассказал Газете ru, что издевательства и физическое насилие там постоянны, к нему прибегают не только дети, но и воспитатели.

«Меня били, брата моего, много кого. Сами воспитатели в унитаз головой окунали детей… Тарелку с едой мне об голову разбивали».



Ранее омский губернатор поручил организовать проверку детдомов по всему региону после избиения девочки, СК возбудил уголовное дело против сотрудников Большеуковского детдома – их подозревают в халатности.