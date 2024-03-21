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Изменение графика приёма граждан в отделе ЗАГС, с. Романово

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Изменение графика приёма граждан в отделе ЗАГС, с. Романово

Приём граждан в отделе ЗАГС, с. Романово не будет осуществляться 21 марта 2024 года. Для получения услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния вы можете обратиться в любой удобный для вас орган ЗАГС Алтайского края. Спасибо за понимание!

Взято отсюда.

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