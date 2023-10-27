28.10.2023

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Изменение графика приёма граждан в отделе ЗАГС, село Хабары

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Приём граждан в отделе ЗАГС, село Хабары не будет осуществляться 28 и 31 октября 2023 года. Для получения услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния вы можете обратиться в любой удобный для вас орган ЗАГС Алтайского края. Спасибо за понимание!

горняк

Взято отсюда

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