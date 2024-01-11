Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Изменение графика приёма граждан в отделе ЗАГС, село Панкрушиха

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Изменение графика приёма граждан в отделе ЗАГС, село Панкрушиха

Приём граждан в отделе ЗАГС, село Панкрушиха не будет осуществляться с 11 по 13 января 2024 года. Для получения услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния вы можете обратиться в любой удобный для вас орган ЗАГС Алтайского края. Спасибо за понимание!

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости алтая сегодня видео ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Новости Барнаул

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Образование

В Барнауле пропал подросток в черной вязаной шапке

11.01.2024

 Образование

Без бумажки даже лучше. Как будут работать новые электронные медкарты в алтайских больницах

11.01.2024

 Происшествия

Из-за непогоды перестали работать некоторые светофоры в Барнауле

11.01.2024

 Происшествия

Фуру сдуло ветром в кювет в Алтайском крае

11.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае задержали курьера, который обманул пожилую женщину

11.01.2024

 Происшествия

Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

11.01.2024

 Происшествия

Более сотни домов в Сибири остались без отопления: по дорогам растеклась горячая вода

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix