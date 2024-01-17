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Изморозь и туман: в Алтайском крае 18 января будет без осадков

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Изморозь и туман: в Алтайском крае 18 января будет без осадков

В регионе температура воздуха местами составит -36 градусов

В Алтайском крае 18 января в ночные и утренние часы от -26 до -31 градусов, местами до -36. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в крае от -13 до -18, местами от -19 до -24 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с

В Бийске 18 января ночью и утром – от -29 до -30, днем от -22 до -27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 м/с.

В период с 18 по 19 января 2024 года на территории Бийска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

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Взято отсюда

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