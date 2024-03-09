Изморозь, туман и местами снег: о погоде в Алтайском крае 9 марта

Местами по региону будет до -20 градусов

В Алтайском крае 9 марта в ночные и утренние часы от -10 до -15 градусов, местами до -20. В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в крае от -1 до -4 градусов, по северу местами до -6. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Бийске 9 марта ночью и утром – от -9 до -12 градусов, днем от 0 до +1. Туман. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 3-7 м/с.

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Взято отсюда