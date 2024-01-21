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Изморозь, туман и небольшой мороз ожидаются в Алтайском крае 21 января

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Изморозь, туман и небольшой мороз ожидаются в Алтайском крае 21 января

Погода. Зима. Снег. Фото: ru.freepik.com

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели постепенно холода начнут отступать. Однако ночами все еще сохранятся морозы

В Алтайском крае в воскресенье, 21 января, ожидается морозная ясная погода, сообщает краевой ЦГМС.

Днем синоптики прогнозируют около -13…-18 градусов. При этом ночью столбики термометров опускались до -25…-30 градусов.

Осадков в этот день метеорологи не прогнозируют, но утром возможны туман и изморозь. На дорогах местами сохраняется гололед. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается -14…-16 градусов. Утром будет изморозь, а на дорогах по-прежнему скользко. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Взято отсюда

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