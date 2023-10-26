Израиль недоволен российской дружбой с ХАМАС

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Израиль выразил недовольство позицией России по вопросу конфликта страны с «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС), пишет издание The Times of Israel со ссылкой на МИД еврейской страны.

Издание утверждает, что некий дипломат из Израиля провел встречу с делегацией из России, где высказал недовольство позицией Москвы. Также он выразил надежду, что Россия займет «более сбалансированную» позицию.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани высказал мнение, что требуется решить вопрос с созданием суверенного государства Палестина. Тем самым реализовав решение Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства. Пишет DEITA.RU.

Фото: 5-tv.ru

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Автор: vizitka01

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