Израиль слетел с катушек и угрожает генсеку ООН
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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Посол Израиля в ООН призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку из-за его заявлений о том, что атаки ХАМАСа происходят не на пустом месте. Пишут “Русские Онлайн”.
Слова выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в СБ ООН, вызвавший такую реакцию у посла Израиля:
“Важно также признать, что нападение ХАМАСа произошло не на пустом месте. Палестинский народ подвергается оккупации в течение 56 лет. Его люди были вынуждены покинуть свои дома. Их дома были разрушены.
Их надежды на политическое решение тают”.
Постпред Израиля в ООН призвал генсека организации немедленно уйти в отставку, назвал его неподходящим для руководства ООН.
Израиль проведет оценку своих отношений с ООН после сегодняшнего заявления Гутерреша, заявил израильский постпред при организации. Он обвинил генсека ООН в оправдании терроризма, призвал извиниться за свои слова либо уйти в отставку.
P. S. Ишь какие. Может теперь ещё и ООН будут бомбить?
Фото: НТВ
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