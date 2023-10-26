28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Израиль слетел с катушек и угрожает генсеку ООН

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU.  Посол Израиля в ООН призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уйти в отставку из-за его заявлений о том, что атаки ХАМАСа происходят не на пустом месте. Пишут “Русские Онлайн”.

Слова выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в СБ ООН, вызвавший такую реакцию у посла Израиля:

“Важно также признать, что нападение ХАМАСа произошло не на пустом месте. Палестинский народ подвергается оккупации в течение 56 лет. Его люди были вынуждены покинуть свои дома. Их дома были разрушены.

Их надежды на политическое решение тают”.

Постпред Израиля в ООН призвал генсека организации немедленно уйти в отставку, назвал его неподходящим для руководства ООН.

Израиль проведет оценку своих отношений с ООН после сегодняшнего заявления Гутерреша, заявил израильский постпред при организации. Он обвинил генсека ООН в оправдании терроризма, призвал извиниться за свои слова либо уйти в отставку.

P. S. Ишь какие. Может теперь ещё и ООН будут бомбить?

Фото: НТВ

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

Добавить комментарий

Похожие новости