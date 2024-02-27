Израильские власти сравнили Россию и ХАМАС. И тут же получили ответ

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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. На днях на Генеральной Ассамблее ООН завершилось заседание, посвященное “временно оккупированным” территориям Украины. Израильский постпред Гилад Эрдан подчеркнул, что Израиль протянул руку помощи Украине в течение последних двух лет, как на международной арене, так и на практике. Пишет Царьград.

“Два года назад Россия с презрением к суверенитету и территориальной целостности Украины вторглась на ее территорию, что повлекло трагическую гибель людей и огромные разрушения гражданской инфраструктуры”, – заявил дипломат. Он также провел аналогию между действиями России и группировки ХАМАС, заключив: “Обе наши страны – Украина и Израиль – ведут битву за наше выживание”.

Первый заместитель постпреда России при ООН, Дмитрий Полянский, отметил эти высказывания в своем аккаунте в социальных сетях. “Бред продолжается… Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что ‘Организация Объединенных Наций – это ХАМАС’. Сегодня – что Россия – это ХАМАС”, – написал Полянский. Он призвал противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, нарушающее международное гуманитарное право, как борьбу с террористами.

Также Полянский добавил, что Украина тоже пытается представить свои десятилетние убийства мирного населения Донбасса как борьбу с террористами. Однако Международный суд все же признал незаконными действия Киева. “Украина и Израиль определенно ведут одну и ту же битву – против человечности и международного гуманитарного права”, – заключил Полянский.

Вместо этого заседания, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что ни одна страна Евросоюза или Запада не предложила созыв хотя бы одного заседания по ситуации в Газе, где число жертв среди гражданского населения из-за нарушений международного гуманитарного права со стороны Израиля за последние полгода превысило любые показатели военных конфликтов. Особенно страдают женщины и дети. На его взгляд, это пример явного лицемерия и двойных стандартов.

ФОТО: RIZEK ABDELJAWAD/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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