Извержение на юге Исландии признали самым серьезным за 50 лет

В Исландии заявили, что извержение на юге страны стало крупнейшим с 1973 года

Директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон назвал нынешнее извержение вулкана на юге страны самым серьезным с 1973 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию национальной телекомпании RUV.

Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес, расположенном на юге Исландии вблизи города Гриндавик. Ранее власти эвакуировали всех жителей города и объявили режим чрезвычайной ситуации. RUV сообщала, что лава уже дошла до построек, несколько домов загорелись.

“Сегодняшние события таковы, что их запомнят надолго, и мы, вероятно, только наблюдаем начало цепочки событий, с которыми будет сложно справиться. …Это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года”, – цитирует телеканал Рейниссона.

Местные СМИ отмечают, что власти накопили достаточно опыта для работы в условиях извержения вулкана. Телекомпания сообщает, что на наддное время из-за извержения вулкана в Гриндавике нарушена подача горячей воды и электричества, и три дома повреждены из-за лавы.

В 1973 в Исландии произошло масштабное извержение вулкана Эльдфедль, в результате которого в городе Хеймаэй были разрушены дома, и его засыпало черным пеплом.

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