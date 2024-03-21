Известная тренер Тутберидзе вместе с командой представит ледовое шоу в Барнауле: когда состоится и сколько стоят билеты

В Барнауле пройдет ледовое шоу Этери Тутберидзе с участием известных фигуристок

Аделия Петросян во время чемпионата России по фигурному катанию

Грандиозное событие ждет жителей Барнаула в апреле. С шоу «Чемпионы на льду» в столицу Алтайского края прилетает известная тренер по фигурном катанию Этери Тутберидзе и ее команда. Когда и где состоится шоу, какие спортсмены выступят и сколько стоят билеты – в материале «КП» – Барнаул».

Кто из спортсменов приедет в Барнаул?

От списка фигуристов-участников шоу Этери Тутберидзе разбегаются глаза. В Барнаул приедут Алина Загитова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, парники Евгения Тарасова и Дмитрий Морозов и многие другие. Всего – 16 участников. Их состав полностью соответствует названию шоу – «Чемпионы на льду», здесь есть и победители, и призеры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, первенств России. Настоящий праздник для любителей спорта!

– Этери Тутберидзе отмечает, что ее шоу – это настоящий праздник спорта. Поэтому оно не напичкано спецэффектами и другими заслоняющими мастерство спортсменов фишками. Этим катанием спортсмены подводят итоги года, повторяют для зрителей свои самые удачные номера, пробуют новые образы и одновременно держат себя в форме до начала очередного сезона, – сообщает официальный сайт шоу «Чемпионы на льду».

Планировалось, что на льду выступит еще одна олимпийская чемпионка – Анна Щербакова. Но, по информации телеграм-канала шоу, принять участие она не сможет.

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Сколько стоят билеты?

В 2024 году шоу Этери Тутберидзе пройдет с 30 марта по 30 апреля. Оно охватит 12 городов России, среди которых есть и Барнаул. В столице Алтайского края шоу пройдет впервые!

В Барнаул фигуристы выступят 3 апреля, на льду «Титов-Арены». Начнется шоу в 19:00. Купить билеты можно через онлайн-кассы.

Стоимость билетов варьируется от двух до шести тысяч рублей. Согласно данным онлайн-касс, самые дорогие места на центральных секторах (от 5000 до 6000 рублей). Однако здесь большая часть билетов уже выкуплена.

Меньше всего нужно будет заплатить за места по углам ледовой площадки: от 2000 до 2800 рублей. На других секторах зрители выкупили билеты на первые ряды.

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Взято отсюда

21.03.2024