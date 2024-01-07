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Известная алтайская ученая рассказала, как избавиться от елки и не навредить экологии

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Не нужно торопиться, у вас есть выбор. Как у Нео из “Матрицы”

Известная алтайская ученая рассказала, как избавиться от елки и не навредить экологии

Фото: amic.ru

Новогоднюю елку после окончания праздников нужно выбрасывать так, чтобы не навредить экологии. С таким мнением выступила биолог, почетный профессор Алтайского государственного университета Татьяна Терехина. По ее словам, не нужно торопиться в этом вопросе. Слова эксперта сообщает пресс-служба вуза.

Например, веточки вместе с хвоей можно хранить в измельченном виде и в течение всего года использовать для ванн и ингаляций. Для этого их нужно заварить кипятком, остудить и процедить. Можно ветки использовать для запаривания в бане.

Кроме того, большие лапы можно использовать в качестве укрывного материала для грядок и растений, которые плохо переносят морозы и ветер. В измельченном виде деревья можно применять для мульчирования, например, на грядках земляники.

Татьяна Терехина напомнила, что барнаульский зоопарк ежегодно принимает отслужившие елки для корма копытных животных, а стволы используют как когтеточки для кошек – львов, тигров, рысей и более мелких представителей. Даты приема станут известны позднее.

Самый оптимальный вариант, по словам ученой, – это просто сдать новогоднюю красавицу на переработку.

горняк

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