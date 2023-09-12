Известная российская группа “Жуки” выступит на VI этапе Большого Сибирского круга. Скачки пройдут 24 сентября в селе Новотырышкино Смоленского района.
Во время турнира разыграют десять призов среди лошадей рысистых и верховых пород. В частности, “Кубок Губернатора Алтайского края”, “Национальное достояние” и “Золото Алтая”. Общий призовой фонд составляет больше 7 млн. рублей.
Хедлайнером праздника станет группа “Жуки”, которая исполнит такие хиты, как “Батарейка”, “Танкист”, “Окрошка” и многие другие. Кстати, солист группы Валерий Жуков является уроженцем города Бийска.
Праздник начнется в 14:00 на ипподроме “Алтай”. Вход на мероприятия свободный.