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Известная российская группа “Жуки” выступит на VI этапе Большого Сибирского круга. Скачки пройдут 24 сентября в селе Новотырышкино Смоленского района.
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Известная российская группа “Жуки” выступит на VI этапе Большого Сибирского круга. Скачки пройдут 24 сентября в селе Новотырышкино Смоленского района.

ГОРНЯК2201 mins

Во время турнира разыграют десять призов среди лошадей рысистых и верховых пород. В частности, “Кубок Губернатора Алтайского края”, “Национальное достояние” и “Золото Алтая”. Общий призовой фонд составляет больше 7 млн. рублей.

Хедлайнером праздника станет группа “Жуки”, которая исполнит такие хиты, как “Батарейка”, “Танкист”, “Окрошка” и многие другие. Кстати, солист группы Валерий Жуков является уроженцем города Бийска.

Праздник начнется в 14:00 на ипподроме “Алтай”. Вход на мероприятия свободный.

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