Известны победители криминалистической викторины «Я – следователь!»

Ежегодно в Алтайском филиале Президентской академии проходит криминалистическая викторина «Я – следователь!», которую организуют преподаватели кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. В этом году в ней приняли участие восемь команд: три команды Алтайского филиала РАНХиГС, три команды АлтГУ, команда Барнаульского юридического института МВД России и команда колледжа АлтГУ.

Участники соревновались в шести раундах, где им нужно было не только показать теоретические и практические знания, но и проявить смекалку и скорость. Команды справились со всеми конкурсами: изъяли с предметов отпечатки пальцев, определили их владельца по дактилокартам, квалифицировали преступление по видеофрагменту, нашли ошибки в процессуальных документах, показали свои навыки в опознании преступника на фотографии по описанию внешности.

Качество и скорость действий оценивало квалифицированное жюри, в которое вошли председатель Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края Дмитрий Гуглер , начальник отдела криминалистики следственного управления СК России по Алтайскому краю, полковник юстиции Константин Ротштейн , руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Максим Фрик , старший эксперт отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю Ольга Кисиль , адвокат адвокатской фирмы «Правовед» Алтайской краевой коллегии адвокатов и следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю Марина Мишурова .

По итогам всех раундов победителем стала команда Барнаульского юридического института МВД России «Равнение на право». Капитан команды Алексей Гайворонский показал лучшие результаты в конкурсе капитанов. Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Расследование преступлений – это командная работа. Очень здорово, что ребята на конкурсах работали слаженно, каждый помогал своему товарищу. Все навыки и знания, которые они получили за время обучения и показали в викторине, совершенно точно пригодятся им в работе.

Дмитрий Гуглер Председатель Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края

Взято отсюда.

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