Известный алтайский журналист Виктор Денисов скончался на 87-м году жизни

Прощание состоится 16 марта.

Источник фото: Союз журналистов Алтайского края (Виктор Денисов на фото четвёртый слева)

Виктор Денисов ушёл из жизни сегодня, 15 марта. В течение 18 лет Виктор Васильевич был ответственным секретарём и председателем Союза журналистов Алтайского края.

В 90-е издавал газету «Вестник экологии», вёл цикл передач на радио «Давайте вспомним», за который награждён премией губернатора края. Автор пяти книг воспоминаний, в том числе об алтайских журналистах.

Прощание состоится 16 марта в 13:30 в похоронном зале по адресу: ул. Попова, 21.

Взято отсюда.

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